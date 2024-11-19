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Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями США находится Лавров

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под санкциями США находится Лавров

Москва не снимет санкции с кандидата на должность американского государственного секретаря Марко Рубио, пока под рестрикциями Соединенных Штатов находится руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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