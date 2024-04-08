В центре Астрахани на время торжества в честь «Ураза-Байрам» ограничат движение

Администрация города предупреждает о временном изменении в схеме уличного движения. В связи с празднованием «Ураза-байрам» вводится ограничение движения транспорта 10 апреля с 5 утра до окончания мероприятия на участках улицы Казанской от ул.
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