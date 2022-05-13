Закон и Порядок

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«Азовсталь» – фарс с претензией на мировую трагедию

«Азовсталь» – фарс с претензией на мировую трагедию

Затянувшееся сидение в подвалах мариупольского металлургического комбината укронацистского формирования «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) продолжает порождать все новые и новые «волны», будоражащие информационное пространство.

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