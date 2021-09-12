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Американская военная база в иракском Эрбиле попала под ракетный удар

Американская военная база в иракском Эрбиле попала под ракетный удар

Американские военные, дислоцированные в Ираке, в очередной раз попали под ракетный обстрел. Как сообщает Reuters, на этот раз ракеты выпущены по американской военной базе в районе аэропорта Эрбиля на территории Иракского Курдистана.

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