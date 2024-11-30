Бойфренд Меган Фокс признался, как ему удалось вернуть любимую

Колсон Бэйкер раскрыл свой секрет. Меган Фокс дала бойфренду второй шанс LEGION-MEDIAMachine Gun Kelly — рэпер, настоящее имя которого Колсон Бэйкер, заставил своих фанатов довольно долго ломать себе голову над тем, как ему удалось помириться со своей любимой.