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Бойфренд Меган Фокс признался, как ему удалось вернуть любимую

Бойфренд Меган Фокс признался, как ему удалось вернуть любимую

Колсон Бэйкер раскрыл свой секрет. Меган Фокс дала бойфренду второй шанс LEGION-MEDIAMachine Gun Kelly — рэпер, настоящее имя которого Колсон Бэйкер, заставил своих фанатов довольно долго ломать себе голову над тем, как ему удалось помириться со своей любимой.

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