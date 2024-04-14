Депутат Карчаа: Пуск ЗАЭС возможен, если отодвинуть линию фронта

Глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа выступил с заявлением о том, что пуск Запорожской АЭС станет возможным в том случае, если линию фронта удастся отодвинуть на безопасное расстояние от станции.
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