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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селюк про сербов в РПЛ: «Они нашли лoхов у нас. Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Это их ментальность»

Селюк про сербов в РПЛ: «Они нашли лoхов у нас. Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Это их ментальность»

«Николича я знаю еще по «Партизану». В «Локомотиве» ребята тоже хорошо о нем отзывались, у меня были там футболисты.

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