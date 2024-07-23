Остановил инспектор для проверки на трезвость — как не остаться без прав

Участвуя в рейдах ДПС по поимке нетрезвых водителей, автор этого материала заметил, что большинство остановленных людей совершают одну и ту же ошибку: теряются и ведут себя нервозно, даже будучи абсолютно трезвыми.
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