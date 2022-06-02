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Песков заявил, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

Песков заявил, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил сегодня, что в настоящий момент контакты между Кремлем и администрацией Соединенных Штатов Америки фактически отсутствуют.

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