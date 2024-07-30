Новейший северокорейский самоходный ПТРК впервые замечен в ходе СВО

В процессе боевых действий на Украине впервые было якобы зафиксировано применение российскими войсками новейшей северокорейского дальнобойного самоходного противотанкового ракетного комплекса M-2018 ATGM с ракетами Bulsae-4 NLOS по целям в Харьковской области.
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