Новейший северокорейский самоходный ПТРК впервые замечен в ходе СВО

В процессе боевых действий на Украине впервые было якобы зафиксировано применение российскими войсками новейшей северокорейского дальнобойного самоходного противотанкового ракетного комплекса M-2018 ATGM с ракетами Bulsae-4 NLOS по целям в Харьковской области.