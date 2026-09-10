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Германия выслала более 150 сотрудников представительств РФ и их родственников

Германия выслала более 150 сотрудников представительств РФ и их родственников

Ася Семичаевская/ТАСС Власти Германии выслали из страны свыше 150 сотрудников российских представительств и их родственников, лишив тем самым сотни тысяч немцев и живущих в ФРГ россиян доступа к услугам консульства.

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