С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. До конца мая и вначале июня в Крыму сохранится прохладная погода ниже многолетних температурных норм, но уже во второй декаде первого летнего месяца крымчан и гостей полуострова порадует настоящее летнее тепло.
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