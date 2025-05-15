С середины мая до конца июня – прогноз погоды для Крыма от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. До конца мая и вначале июня в Крыму сохранится прохладная погода ниже многолетних температурных норм, но уже во второй декаде первого летнего месяца крымчан и гостей полуострова порадует настоящее летнее тепло.