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  • михаил
    надо же.....открыла вселенскую тайну.....Узбекистан оказал...
  • Игорь Василевский
    Увы, реальность... И ташкентское землетрясение позабыто... И то, что вся страна город восстанавливала.. Уходит старше...Узбекистан оказал...

Стать Севера

Стать Севера

О месте России в системе мировых координат Современной России, а равно и России завтрашнего дня, остро необходим концепт синтеза идей, который примирит разнонаправленные тенденции без умаления достоинств каждой из них.

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