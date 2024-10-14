Стать Севера

О месте России в системе мировых координат Современной России, а равно и России завтрашнего дня, остро необходим концепт синтеза идей, который примирит разнонаправленные тенденции без умаления достоинств каждой из них.
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