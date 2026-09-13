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ИА Регнум

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В Индии домашняя собака прогнала леопарда, зашедшего во двор дома

В Индии домашняя собака прогнала леопарда, зашедшего во двор дома

В Индии леопард пробрался во двор частного дома и напал на собаку, но та сумела его прогнать. Об этом сообщил портал Need To Know.

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