Курс правительства Германии в отношении Украины ведет и Берлин, и Киев в пропасть. Об этом в соцсети X сообщила немецкий политик Сара Вагенкнехт, создавшая собственную партию, «выступающую за экономическое здравомыслие, социальную справедливость, мир и свободу».