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Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю

Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю

Американский лидер Дональд Трамп признал, что США оказывают на Кубу сильнейшее давление за всю историю.

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