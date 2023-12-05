ООН Израилю не указ, Нетаньяху продолжит войну до уничтожения ХАМАС

Политолог Юрий Светов назвал четыре причины, по которым Голанские высоты не будут возвращены Сирии Павел Еськов Фото: XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Юрий Светов Генеральная Ассамблея ООН в ходе пленарного заседания 78-й сессии приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить принадлежащие Сирии Голанские высоты, захваченные Израилем в 1967 году.