БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Самый ощутимый удар-удар по карману тех, которые не задумываются о последствиях и думают только о своих узкополитичес...Российская таможн...
  • Юрий Шлыков
    Нанюхался паскудник,что и два слова связать не смог.И это хорошо,чем больше там раздрай,тем легче будет России.В Конгрессе США н...
  • Сергей Степанов
    Пусть продают в ЕвропуРоссийская таможн...

ООН Израилю не указ, Нетаньяху продолжит войну до уничтожения ХАМАС

ООН Израилю не указ, Нетаньяху продолжит войну до уничтожения ХАМАС

Политолог Юрий Светов назвал четыре причины, по которым Голанские высоты не будут возвращены Сирии Павел Еськов Фото: XinHua / Global Look Press Материал комментируют: Юрий Светов Генеральная Ассамблея ООН в ходе пленарного заседания 78-й сессии приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить принадлежащие Сирии Голанские высоты, захваченные Израилем в 1967 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх