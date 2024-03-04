"Чёрная метка": Как харьковские партизаны борются с наёмниками

В Харькове всё более актуальным становится термин "чёрная метка". Связано это с тем, что участники народного сопротивления начали наклеивать особые метки на стенах домов, где размещается личный состав украинских националистов, наёмников или боевиков ВСУ.
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