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"Чёрная метка": Как харьковские партизаны борются с наёмниками

"Чёрная метка": Как харьковские партизаны борются с наёмниками

В Харькове всё более актуальным становится термин "чёрная метка". Связано это с тем, что участники народного сопротивления начали наклеивать особые метки на стенах домов, где размещается личный состав украинских националистов, наёмников или боевиков ВСУ.

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