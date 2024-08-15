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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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15 августа 2024 приём граждан проведет Жук Ольга Николаевна.

15 августа 2024 приём граждан проведет Жук Ольга Николаевна.

15 августа с 14.00 до 16.00 по адресу г. Бобруйск, ул. Советская, д. 78, каб. 113 личный прием граждан проведёт депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жук Ольга Николаевна.

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