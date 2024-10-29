Для зимней обработки дорог Ленобласти и Санкт-Петербурга подготовили 107 тысяч тонн песка и соли

В расчистке снега и других работах задействуют 426 единиц спецтехники Порядка 107 тысяч тонн песка и соли заготовлено для зимней обработки федеральных дорог Ленинградской области и Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.
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