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Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

Роберт Кеннеди – младший (конгрессмен, кандидат в президенты США, племянник легендарного JFK, убитого в Далласе, и сын сенатора Роберта Кеннеди, также убитого на пике своей политической карьеры) – пожалуй, главный на сегодня инфант террибль американской политики.

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