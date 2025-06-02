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Есть и хорошие новости: в Солнечногорске суд отказал следствию в заключении под стражу русского парня Василия Румянцева

Есть и хорошие новости: в Солнечногорске суд отказал следствию в заключении под стражу русского парня Василия Румянцева

ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из личного архива Напомним, что в октябре 2024 года в ходе дорожного конфликта между уроженцем г.

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Комментарии
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А
Александр24
К сожалению, ещё не вечер. Не посадили в СИЗО - это не значит, что не посадят на зону.
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7 час.
Игорь Кузнецов
Смотря как будет выстроена защита по обвинению в совершении противоправных действий и несоразмерном применении физической силы. Штрафом вряд ли отделаться, но условный срок - возможен. Нужно знать как буде проходить судебное заседание.
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7 час.
Владимир Алтайцев
Мутная  история.
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7 час.
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