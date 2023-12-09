Тихонов: МОК унижает великую державу

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими правилами допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже унижает великую державу.
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