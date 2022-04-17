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Майкл Мэлоун: «Карри, Томпсон и Пул сидят на стероидах»

Главный тренер «Денвер» Майкл Мэлоун прокомментировал поражение от «Голден Стэйт» в первом матче серии первого раунда плей-офф (107:123).

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