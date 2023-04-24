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Юран о 2:1 с «Крыльями»: «Тренеру приятно, когда его требования выполняются на поле. «Пари НН» терпел и жил результатом»

Юран о 2:1 с «Крыльями»: «Тренеру приятно, когда его требования выполняются на поле. «Пари НН» терпел и жил результатом»

«Мы разбирали соперника. «Крылья Советов» – очень квалифицированная команда, которая сейчас находится не на своем месте.

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