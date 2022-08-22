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Сотрудники МЧС России провели патриотические акции в честь Дня Государственного флага

Сотрудники МЧС России провели патриотические акции в честь Дня Государственного флага

На плацу Главного управления МЧС России по Ленинградской области прошла самая масштабная акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

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