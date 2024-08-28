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Петербургский дневник

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Специалисты объяснили, в каких случаях собственника могут выселить из квартиры

Подобное может произойти из-за непогашенной ипотеки или просроченной оплаты за коммунальные услуги В России растет ставка по ипотеке, по этой причине не все заемщики успевают своевременно осуществлять платежи.

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