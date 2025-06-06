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Царьград

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Трамп о конфликте: Украина дала Путину предлог для мощного удара

Трамп о конфликте: Украина дала Путину предлог для мощного удара

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина предоставила России повод для мощного удара. Путин сообщил Трампу, что ответ на действия Киева неизбежен.

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