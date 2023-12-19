Диаспора - это прошлый век. Мигранты позвали на помощь представителя генерального консульства Туркменистана и 6 машин головорезов

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Рафаэль Серажидинов
Олигархи, это про покупку власти по крупному. А на земле любой мигрант легко покупает мента, поэтому и не боятся.  А вообще то у меня мнение, что  мигрантской среде дали команду фас на аборигенов. Уж больно явно во всех регионах зашевелились. А кто их водит кроме муфтиев и их мелких богомолов? Уж точно не ФМС. А социальные сети это инструмент резких сборов в нужное место в нужное время. Поэтому мужики, объединяйтесь через общины и соц. сети для присутствия на нужном месте и для контроля работы полиции.
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21 мин.
Владимир Алтайцев
То есть, даже  тех, кто сотни лет живёт в России? А на каком основании?  Раньше  был город  Нахичевань рядом  с Ростовом -на -Дону, основан  в  17  или 18  веке  армянами, беженцами от турок, теперь  слился  с Ростовом. И их депортировать, армян, предки которых не меньше 300 лет пришли  в РИ? А в России веками  живут сотни тысяч казахов. Их тоже  депортировать? На каком основании?
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17 мин.
metallvest
мигрант который имеет недвижимость и движемое имущество в России, лишённый гражданства должен покинуть Россию в одних трусах
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15 мин.

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