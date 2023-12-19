Диаспора - это прошлый век. Мигранты позвали на помощь представителя генерального консульства Туркменистана и 6 машин головорезов

Рафаэль Серажидинов Олигархи, это про покупку власти по крупному. А на земле любой мигрант легко покупает мента, поэтому и не боятся. А вообще то у меня мнение, что мигрантской среде дали команду фас на аборигенов. Уж больно явно во всех регионах зашевелились. А кто их водит кроме муфтиев и их мелких богомолов? Уж точно не ФМС. А социальные сети это инструмент резких сборов в нужное место в нужное время. Поэтому мужики, объединяйтесь через общины и соц. сети для присутствия на нужном месте и для контроля работы полиции.

Владимир Алтайцев То есть, даже тех, кто сотни лет живёт в России? А на каком основании? Раньше был город Нахичевань рядом с Ростовом -на -Дону, основан в 17 или 18 веке армянами, беженцами от турок, теперь слился с Ростовом. И их депортировать, армян, предки которых не меньше 300 лет пришли в РИ? А в России веками живут сотни тысяч казахов. Их тоже депортировать? На каком основании?