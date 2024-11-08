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Царьград

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В Барнауле загорелся гаражный бокс на площади 1 тысяча квадратных метров

В Барнауле загорелся гаражный бокс на площади 1 тысяча квадратных метров

Огнеборцы работают по повышенному рангу пожара, возникшему в гаражном боксе сложной планировки на улице Попова в Барнауле.

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