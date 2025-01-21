В новосибирском лицее осыпается потолок в классе: родителям предложили сделать ремонт за свой счет

НОВОСИБИРСК, 21 января, ФедералПресс. На официальной странице губернатора Новосибирской области Андрея Травникова родители учеников 2-го и 4-го классов из лицея № 81, которых находится в микрорайоне Гвардейский, рассказали, что в одном из кабинетов учебного заведения осыпается потолок.