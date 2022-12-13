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Игрокам сборной Саудовской Аравии не вручали «Роллс-Ройсы» за победу над Аргентиной: «Они играют не за бонусы, а за страну»

Игрокам сборной Саудовской Аравии не вручали «Роллс-Ройсы» за победу над Аргентиной: «Они играют не за бонусы, а за страну»

Игрокам сборной Саудовской Аравии не вручили «Роллс-Ройсы» за победу на Аргентиной. Сборная Саудовской Аравии в первом туре группового этапа ЧМ-2022 обыграла Аргентину со счетом 2:1.

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