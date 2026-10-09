Укро-пропагандист потрясён процентом результативных попаданий российских реактивных дронов

Даже официально Украина признает, что фактически не может найти противодействие реактивным дронам России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-куратор эстон...
- «Украина не переж...
- «Цена, которую Пу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым