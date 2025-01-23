В Смоленске ветеранам труда стало проще получать выплаты

При этом решение о продлении срока её назначения либо об отказе в нём будут принимать отделы соцзащиты смолян Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты региональным ветеранам труда изменились в Смоленской области, став проще.
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