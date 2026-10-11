💊 Телефон доверия и психологи в каждой больнице: Как в Крыму помогают в кризисных ситуациях Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский рассказал «Крым 24», как в республике развивают доступность психологической помощи.
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