💊 Телефон доверия и психологи в каждой больнице: Как в Крыму помогают в кризисных ситуациях Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский рассказал «Крым 24», как в республике развивают доступность психологической помощи.