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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубарси о Ямале: «Ламин лучший в мире, он знает, что заслуживает «Золотой мяч». Я тоже мог бы так сказать, но он более медийный»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси оценил шансы Ламина Ямаля на получение «Золотого мяча».

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