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Замглавы управления беспилотников и робототехники Минпромторга задержана

Замглавы управления беспилотников и робототехники Минпромторга задержана

Накануне была задержана заместительница начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства 30 июля 2026 года, в четверг.

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