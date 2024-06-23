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Daily Mail: американскую империю раздавит растущая гора долгов

Daily Mail: американскую империю раздавит растущая гора долгов

Западные историки и аналитики прогнозируют, что США рискуют повторить судьбу прошлых великих держав. По их словам, страна окажется обессилена из-за её постоянно увеличивающегося государственного долга и потенциального массового отказа от доллара в качестве резервной валюты, пишет Daily Mail.

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