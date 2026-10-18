This Chicago Fire star was a real firefighter who didn't have any intention of becoming an actor. Now he has over 250 appearances on the show.
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