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Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

Российская армия нанесла существенный удар по оборонным способностям Украины, уничтожив на её территории американскую систему ПВО MIM-104 «Патриот».

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Комментарии
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radiofree RF
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Да, да...ОНА САМАЯ....Это что зза ПВО..Что даже чихнуть не успевает, получая по ЖОПЕ???.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Для того, чтобы организовать систему ПВО, которая смогла бы до 90% сбивать цели, нужно не только MIM-104 «Патриот» (очень дорогие по расходу поражающих ракет) и переносных ПЗРК типа &quot;Верба&quot;, нужно десятки ЗРПК малого радиуса действия типа  &quot;Панцирь-М1&quot;. Иначе просто &quot;перегрузят&quot; систему ПВО и будет &quot;феерверк&quot; на сотни тысяч долларов.
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8 час.

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