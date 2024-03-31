Российская армия нанесла существенный удар по оборонным способностям Украины, уничтожив на её территории американскую систему ПВО MIM-104 «Патриот».
Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины
Комментарии
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radiofree RF
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Да, да...ОНА САМАЯ....Это что зза ПВО..Что даже чихнуть не успевает, получая по ЖОПЕ???.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Для того, чтобы организовать систему ПВО, которая смогла бы до 90% сбивать цели, нужно не только MIM-104 «Патриот» (очень дорогие по расходу поражающих ракет) и переносных ПЗРК типа "Верба", нужно десятки ЗРПК малого радиуса действия типа "Панцирь-М1". Иначе просто "перегрузят" систему ПВО и будет "феерверк" на сотни тысяч долларов.
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8 час.
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