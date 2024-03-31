Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

Игорь Кузнецов

Для того, чтобы организовать систему ПВО, которая смогла бы до 90% сбивать цели, нужно не только MIM-104 «Патриот» (очень дорогие по расходу поражающих ракет) и переносных ПЗРК типа "Верба", нужно десятки ЗРПК малого радиуса действия типа "Панцирь-М1". Иначе просто "перегрузят" систему ПВО и будет "феерверк" на сотни тысяч долларов.