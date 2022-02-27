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Спикер ЕП Метсола: Европарламент поддерживает новые антироссийские санкции

Спикер ЕП Метсола: Европарламент поддерживает новые антироссийские санкции

Европейский парламент поддерживает новые антироссийские санкции, которые ранее объявила Еврокомиссия и международные партнеры Европейского союза, в планы входит принять необходимую резолюцию в ходе внеочередного пленарного заседания во вторник.

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