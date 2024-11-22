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Россия готова к любому развитию событий — Путин

Россия готова к любому развитию событий — Путин

МОСКВА (ИА Реалист). Россия ответила на разрешение США и Великобритании, выданное киевскому режиму, использовать ракеты большой дальности ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории вглубь России, которым Киев не преминул сразу же воспользоваться.

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