Россия готова к любому развитию событий — Путин

МОСКВА (ИА Реалист). Россия ответила на разрешение США и Великобритании, выданное киевскому режиму, использовать ракеты большой дальности ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории вглубь России, которым Киев не преминул сразу же воспользоваться.
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