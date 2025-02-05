Овчинский: Накануне Дня российской науки в центре «Пространство» пройдут тематические мероприятия

В пятницу, 7 февраля, накануне Дня российской науки, на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство» пройдет тематический квиз для студентов, а также дебаты на тему новых технологий в строительстве.
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