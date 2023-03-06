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«Каролина» лидирует в сезоне по числу игроков (5) с хет-триками. Свечников и Ахо дважды забивали по 3 гола

Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен забросил три шайбы в матче с «Тампой» (6:0). Финн стал пятым игроком «Харрикейнс», сделавшим хет-трик в текущем чемпионате НХЛ – клуб лидирует по этому показателю в лиге.

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