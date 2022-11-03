Биспинг дал категоричный прогноз на бой Порье – Чендлер

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем поединке между своими соотечественниками, бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье и экс-чемпионом Bellator в этом же весе Майклом Чендлером.