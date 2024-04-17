Медвежий угол
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Медвежий угол

38 351 подписчик

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Кнопка "Delete"... или как нам обустроить Россию...

Кнопка "Delete"... или как нам обустроить Россию...

Бунтарей сейчас развелось, как сказано в известном фильме. Хлебом не корми, дай только понедельники взять и отменить.

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Комментарии
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Ирина52
антисоветизм - прямая дорога к фашизму
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