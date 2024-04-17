Бунтарей сейчас развелось, как сказано в известном фильме. Хлебом не корми, дай только понедельники взять и отменить.
Кнопка "Delete"... или как нам обустроить Россию...
Комментарии
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Ирина52
антисоветизм - прямая дорога к фашизму
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5 час.
Александр Денисов
Как говорится, отсыпь того что куришь, писчая журнашлюшка. Гоните в шею депутатов едротов из думы и будет нам счастье... если не разворуют.
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3 час.
карюкалов вячеслав
Долго думали однако.
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2 час.
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