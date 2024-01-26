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Юрист Рыбакова: сотрудника не могут уволить за поиск другой работы

Юрист Рыбакова: сотрудника не могут уволить за поиск другой работы

Поиск сотрудником другой работы нельзя рассматривать как основание для увольнения, рассказала "Москве 24" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

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