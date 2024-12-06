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Закон и Порядок

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Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»

Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд. Не зарывают голову в песок, не заставляют чеченского мальчика извиниться перед русскими участниками драки Кадыров показал, как надо впрягаться за своих.

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Комментарии
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Alex Zim
Очень серьезный &quot;звоночек&quot;!
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8 час.
NZ
Nodar Zade
Без чеченцев России было бы меньше проблем, если посчитать все за и против.
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5 час.
Дмитрий Бакланов
У Москвы станет вообще без проблем, если из России исключить всё замкадье?
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2 час.

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