Росстат: медорганизации испытывают потребность во врачах скорой помощи

В данный момент не закрыты 19 процентов вакансий Согласно данным Росстата, медицинские организации в России испытывают наибольшую потребность во врачах скорой помощи, провизорах, фармацевтах, а также диетологах.
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