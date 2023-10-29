Гагин: Киев изо всех сил пытается вернуть прежние объемы поставок оружия Запада

Украинская сторона изо всех сил пытается вернуть прежние объемы поставок оружия Запада. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», озвучил Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики.
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